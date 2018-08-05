حبس المدير المالى السابق للزمالك 4 أيام بتهمة الاتجار فى العملات الأجنبية

كتبت أمنية الموجى

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بحبس محمد الشهاوى المدير المالى السابق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.

وحققت النيابة فى بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إلى خزانة النادى.