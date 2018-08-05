جون كاسن يشارك مصر اهتمامها بقضية التعليم ويخصص أغسطس لتكريم الملهمين

كتبت ريهام عبد الله

يبدى جون كاسن، السفير البريطانى لدى القاهرة، اهتمام خاص بقضية التعليم فى مصر، بالتوازى مع الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لنفس الملف، ومناقشة استراتيجية تطوير التعليم بالمؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كاسن أعلن احتفال السفارة البريطانية هذا الشهر، وتكريم نماذج من المصريين الملهمين، الذين عملوا على توفير التعليم للمصريين بما فيهم ذوى الاحتياجات الخاصة، مستشهدا بكلمة الدكتور طه حسنن عميد الأدب العربى، "التعليم كالماء والهواء".

وقال فى تغريدة عبر تويتر "الشهر ده بتحتفل السفارة بنماذج من المصريين الملهمين اللي بيشتغلوا على توفير التعليم للكل بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء باستخدام التكنولوجيا أو طرق مبتكرة. وزي ما قال عميد الأدب العربي أد طه حسين ووزير التربية والتعليم سابقاً: "التعليم كالماء والهواء".



السفارة البريطانية تكرم الملهمين بملف التعليم