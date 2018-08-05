video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جون كاسن يشارك مصر اهتمامها بقضية التعليم ويخصص أغسطس لتكريم الملهمين

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:16 م
جون كاسن يشارك مصر اهتمامها بقضية التعليم ويخصص أغسطس لتكريم الملهمين السفير البريطانى
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

يبدى جون كاسن، السفير البريطانى لدى القاهرة، اهتمام خاص بقضية التعليم فى مصر، بالتوازى مع الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لنفس الملف، ومناقشة استراتيجية تطوير التعليم بالمؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كاسن أعلن احتفال السفارة البريطانية هذا الشهر، وتكريم نماذج من المصريين الملهمين، الذين عملوا على توفير التعليم للمصريين بما فيهم ذوى الاحتياجات الخاصة، مستشهدا بكلمة الدكتور طه حسنن عميد الأدب العربى، "التعليم كالماء والهواء".

وقال فى تغريدة عبر تويتر "الشهر ده بتحتفل السفارة بنماذج من المصريين الملهمين اللي بيشتغلوا على توفير التعليم للكل بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء باستخدام التكنولوجيا أو طرق مبتكرة. وزي ما قال عميد الأدب العربي أد طه حسين ووزير التربية والتعليم سابقاً: "التعليم كالماء والهواء".

 

السفارة البريطانية تكرم الملهمين بملف التعليم
السفارة البريطانية تكرم الملهمين بملف التعليم

 

جون كاسن
جون كاسن

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جون كاسن: نور الطيب وعلى فرج وجوه مصرية ملهمة انفردت بلعبة الاسكواش بالعالم

جون كاسن: مصر وبريطانيا يواجهون نفس التحديات فى الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب

جون كاسن: بريطانيا شريك مصر الأول فى خلق الوظائف والاستثمار

التعليم

جون كاسن

تطوير التعليم

السفير البريطانى




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة