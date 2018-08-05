video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 04:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جهود إسبانية برتغالية لإخماد حرائق الغابات قرب حدود البلدين

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:19 م
جهود إسبانية برتغالية لإخماد حرائق الغابات قرب حدود البلدين حرائق الغابات - أرشيفية
برشلونة /أ ش أ/
إضافة تعليق

بذلت فرق الإطفاء الإسبانية والبرتغالية جهودا مشتركة اليوم الأحد لإخماد حرائق الغابات قرب الحدود المشتركة للبلدين، وذلك فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بجنوب أوروبا.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن حرائق الغابات انتشرت قرب مدينة بطليوس بجنوب شرق إسبانيا ليل السبت وحتى اليوم، فيما أوضحت سلطات الطوارئ الإسبانية أن الحريق استقر صباح اليوم لكن لم تتم السيطرة عليه بعد.

كما أطلقت السلطات الإسبانية تحذيرا من تزايد احتمال نشوب الحرائق بجميع أنحاء منطقة اكستريمادورا القريبة من الحدود البرتغالية.

يشار إلى أن حرائق الغابات اجتاحت اليونان والسويد بسبب الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة بأوروبا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يعلن حرائق الغابات فى كاليفورنيا "كارثة كبيرة"

اسبانيا

البرتغال

حرائق الغابات

الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة

اوروبا




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة