جهود إسبانية برتغالية لإخماد حرائق الغابات قرب حدود البلدين

برشلونة /أ ش أ/

بذلت فرق الإطفاء الإسبانية والبرتغالية جهودا مشتركة اليوم الأحد لإخماد حرائق الغابات قرب الحدود المشتركة للبلدين، وذلك فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بجنوب أوروبا.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن حرائق الغابات انتشرت قرب مدينة بطليوس بجنوب شرق إسبانيا ليل السبت وحتى اليوم، فيما أوضحت سلطات الطوارئ الإسبانية أن الحريق استقر صباح اليوم لكن لم تتم السيطرة عليه بعد.

كما أطلقت السلطات الإسبانية تحذيرا من تزايد احتمال نشوب الحرائق بجميع أنحاء منطقة اكستريمادورا القريبة من الحدود البرتغالية.

يشار إلى أن حرائق الغابات اجتاحت اليونان والسويد بسبب الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة بأوروبا.