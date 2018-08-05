جنايات سوهاج تؤجل محاكمة 3 من عناصر الإخوان لجلستى 1و4 سبتمبر المقبل

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد تأجيل محاكمة 3 متهمين من عناصر الإخوان الإرهابية فى 3 قضايا متفرقة وهم حرق كنيسة مارى جرجس واقتحام مبنى ديوان محافظة سوهاج ونقطة شرطة العتامنة إلى جلسة 1 و4 سبتمبر القادم لسماع مرافعة الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسة ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول فى قضية حرق كنيسة مارى جرجس، عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، تهم الاشتراك فى التجمهر بغرض إرتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه وحرق كنيسة مارى جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية والمولوتوف والحجارة.

كما وجهت للمتهم الثانى باقتحام مبنى ديوان محافظ سوهاج، أنه فى 6 يوليو 2013 بدائرة قسم ثان سوهاج، قد انضم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كما وجهت للمتهم الثالث تهم أنه فى يومى 3 يوليو 2013 و26 أكتوبر 2013 بدائرة مركز طما اشترك مع آخرين فى التجمهر مع أكثر من 5 أشخاص بغرض الترويع والتخويف والتخريب والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية.

كما استخدموا القوة ضد المجنى عليه النقيب عبد الحميد توفيق رئيس نقطة شرطة العتامنة والقوة المرافقة له، بغرض ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والسطو عليهم لإرغامهم على ترك محل حراستهم "نقطة العتامنة"، بأن تجمعوا فى مسيرة وتوجهوا إليها، حاملين الأسلحة النارية والبيضاء للاعتداء عليهم.