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الأحد، 05 أغسطس 2018 10:46 م
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تواصل المظاهرات فى إيران لليوم السادس على التوالى

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:39 م
تواصل المظاهرات فى إيران لليوم السادس على التوالى مظاهرات إيران - أرشيفية
طهران (أ ش أ)
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تواصلت التظاهرات فى العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى، مساء اليوم الأحد، وذلك لليوم السادس على التوإلى احتجاجا على سياسات النظام الحاكم.

ذكرت ذلك قناة (العربية) الإخبارية، مشيرة إلى أن المئات فى حى (اكباتان) شمال غرب طهران، ومناطق أخرى مثل حديقة (دانشجو) وسط العاصمة، وشارع (كارجر) قد تجمعوا للتظاهر احتجاجا على ما تشهده البلاد من فساد، مرددين شعارات مناهضة للنظام الإيرانى.

وأوضحت القناة أن الحكومة الإيرانية قامت بإغلاق خدمة الهواتف النقالة وقطعت الإنترنت فى مدينتى (قم) و(كرج).

وكانت المظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى قد اندلعت فى أنحاء مختلفة من البلاد، ضد موجة الغلاء والبطالة والتضخم وارتفاع الأسعار وتدهور الاقتصاد وانهيار العملة المحلية، والأوضاع المعيشية الصعبة للإيرانيين.

 

 


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