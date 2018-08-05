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الأحد، 05 أغسطس 2018 03:18 ص
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"تموين الوادى الجديد" تجهز 40 ألف استمارة لإضافة المواليد الجدد

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:00 ص
"تموين الوادى الجديد" تجهز 40 ألف استمارة لإضافة المواليد الجدد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن صلاح السيد وكيل وزارة التموين بمحافظة الوادى الجديد، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أن المديرية تبدأ اليوم الأحد فى تسجيل وإضافة المواليد الجدد إلى بطاقات الدعم التموينى، حيث من المتوقع أن يصل عدد المواليد المضافين أكثر من 40 ألف مولود لم يتم تسجيلهم منذ عام 2006م، كما تم تخصيص فترتى عمل صباحية ومسائية فى 15 مكتبا لإضافة المواليد على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف السيد أن سيقوم بتسليم 20 ألف استمارة لمكاتب مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط وتدريب العاملين على كيفية ملء الاستمارات ومن من المقرر أن يتم انتهاء أعمال الإضافة يوم 17 أكتوبر المقبل، على أن يخصص من يوم 17 وحتى يوم 30 أكتوبر، للمتخلفين عن مواعيد الإضافة الرسمية والمخصصة لكل مواطن حسب رقمه الأخير ناحية اليمين ببطاقة الدعم الذكية.


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