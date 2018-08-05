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الأحد، 05 أغسطس 2018 05:23 م
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"تموين القليوبية" يغلق 5 مصانع تعمل دون ترخيص بشبرا الخيمة

الأحد، 05 أغسطس 2018 04:57 م
"تموين القليوبية" يغلق 5 مصانع تعمل دون ترخيص بشبرا الخيمة حملة تموينية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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نفذت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين حملة على مدينة شبرا الخيمة، استهدفت مصانع "بير السلم" غير المرخصة، تحت إشراف العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين، أسفرت عن إغلاق 5 مصانع تعمل بدون ترخيص، وتحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تقضى بتكثيف الحملات على المنشآت الصناعية المخالفة، والتى تدار بدون ترخيص فى كافة مدن المحافظة، فقامت حملة بالتنسيق مع مديرة التموين بالقليوبية، استهدفت مدينة شبرا الخيمة، أسفرت عن ضبط 5 مصانع للملابس الجاهزة، وتم التحفظ عليها، وتحرير محاضر لأصحابها وغلقها وإلزام مديرى هذه المصانع بضرورة التقدم لاستخراج تراخيص وسجلات تجارية والتأمين على العمال بها فى حالة الاستمرار فى العمل.

 


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