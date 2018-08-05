تمريض المنوفية تحتفل بخريجى الدفعة 23

المنوفية - محمود شاكر

إحتفلت كلية التمريض بجامعة المنوفية، صباح اليوم، بتخرج الدفعة الثالثة والعشرون بحضور الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة إيناس قاسم عميدة كلية ، وبحضور وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك في قاعة الإحتفالات الكبرى بكلية الطب.

أشاد رئيس الجامعة فى بيان له ، بخريجي الكلية وتميزهم في أداء عملهم مشيراً إلى أن الكلية تمنح مجال للخرجين للحصول علي وظائف مناسبة بعد تدريبهم علي تقديم خدمة طبية وتمريضية عالية الجودة ، واوضح أن الجامعة قد ضاعفت عدد المقبولين والخريجين لسد العجز في التمريض موضحا أن عدد الدفعة المحتفي بهم بلغ 309 وعدد الخريجين في تزايد مستمر .واكد علي أن رسالة ودور خريجي التمريض رسالة سامية وإن لهم دور كبير في نجاح الرعاية الطبية ، وطالب الخريجين بالالتزام بالأخلاق و العمل على النهوض بالوطن، والتطوير الدائم لمهارتهم لإكتساب الخبرات والتواصل الدائم مع أساتذتهم في الكلية وان يكونوا بارين بوالديهم .

كما وجه الدكتور عادل مبارك التهنئه للطلاب وأسرهم وأكد علي أن مهنة التمريض يجب أن تتوج بالأخلاق والضمير والقيم ، وأشاد بخريجي الكلية الحاصلة عل إعتماد مؤسسي مشيرا الي ان الكلية تسعى في المرحلة القادمة للحصول علي الإعتماد الدولي.

ووجهت الدكتورة إيناس قاسم عميد الكلية ، التحية لأعضاء هيئة التدريس والمؤسسات الطبية علي تعاونهم في تعليم وتدريب الطلاب ، كما أكدت على ضرورة إستكمال طريق العلم والتدريب المستمر الذي يكسبهم المزيد من الخبرات خاصة أنهم يحملون علي عاتقهم أعباء الرعاية التمريضيه للمرضي لتخفيف ألامهم.

وفي نهاية الاحتفال قام رئيس الجامعة ونائبه بتسليم شهادات التخرج للطلاب وسط حفاوة بالغة من أهلي الطلاب الذين حرصوا على الحضور مع أبنائهم في يوم التخرج، كما كُرم الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة لدعمه الدائم للطلاب بتسليمة درع الكلية.