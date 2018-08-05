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تعليم القليوبية: انتهينا من توصيل الإنترنت لمدارس الثانوية بنسبة 50%

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:00 ص
تعليم القليوبية: انتهينا من توصيل الإنترنت لمدارس الثانوية بنسبة 50% الدكتور طه عجلان وكيل تعليم القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد الدكتور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم البدء فى تدريب مجموعة من المدربين على المناهج الجديدة الخاصة برياض الأطفال والصف الاول الابتدائى والأول الثانوى، لتدرب المجموعة باقى المعلمين على مستوى المحافظة بداية من اليوم الأحد والاثنين من كل أسبوع، وحتى نهاية العام الدراسى الجارى.

وأضاف "عجلان" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من توصيل الكابلات الخاصة بالإنترنت لحوالى 50% من إجمالى المدارس الثانوية العامة بالمحافظة، على أن يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من باقى المدارس للمرحلة الثانوية والتى يصل عددها 141 مدرسة ثانوى، وفقا لتعليمات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

وأوضح وكيل تعليم القليوبية، أن نسبة تسليم الكتب بالمدارس للمراحل الثلاث "الابتدائى، والإعدادى، والثانوى” تخطت الـ 85%، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل نهاية الأسبوع الجارى.

 


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