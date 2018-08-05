تعرف على الفرق بين الجرائم الوقتية و الجرائم المستمرة

كتب عبد الله محمود

السلوك الاجرامي هو السلوك المكون للركن المادي للجريمة وقتيا ويكون مستمرا، ولذلك انقسمت الجرائم إلى قسمين " جرائم وقتية، ومستمرة "، حيث تم تحديد الجرائم الوقتية بأنها الجرائم التى تتم من عمل يقع وتنتهي بوقوعه الجريمة في وقت قصير محدود سواء كان ذلك السلوك ايجابي او سلبي، كجرائم القتل والسرقة وامتناع الشاهد عن أداء الشاهدة وأغلب الجرائم من هذا النوع.

بينما تعتبر الجرائم المستمرة التي يتكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي لها من حالة تحتمل بطبيعتها، وعلى هذا قسم المشرع الجرائم الوقتية و الجرائم المستمرة بحسب الزمن التى تستغرقه الجريمة.

الجريمة الوقتية : تعتبر الجريمة الوقتية هى الجريمة التى تنتهى لحظة تحقق عناصرها المكون لها. مثال : السرقة والقتل والنصب والتزوير وشهادة الزو، بينما تظل هذه الجرائم وقتية مهما ترتب عليها من آثار تمتد خلال زمن طويل لأن هذه الآثار لاحقة على لحظة إتمامها.

الجريمة المستمرة: تتكون من فعل يقبل الاستمرار فترة من الزمن ويتطلب تدخلا متجددا من إرادة الجاني للإبقاء على حالة الاستمرار بعد قيامها أى أن الجاني يمكنه وقف حالة الاستمرار بوقف نشاطه " كإخفاء الأشياء المسروقة ،حيازة المخدرات واستعمال محررات مزورة (إيجابي). الامتناع عند تسليم طفل إلى من له حق حضانته والامتناع عن تقديم تقرير الأرباح للضرائب (سلبي).

وتوجد أهمية ضرورية للتفريق بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة تنقسم إلى 3 نواحى.

أولاً - من الناحية الموضوعية

1- من حيث تطبيق القانون و الزمان : لا يسري القانون الجديد علي الجرائم الوقتية السابقة علي نفاذه أكدت إذا كانت اصلح للمتهم ، بينما يسري علي الجرائم المستمرة

2- من حيث تطبيق القانون من حيث المكان : يتحدد مكان وقوع الجريمة المستمرة بكل مكان قامت فيه حالة الاستمرار ، علي عكس الجريمة الوقتية التي تتحقق فى مكان واحد.

ثانيا- من الناحية الإجراءات

1- من حيث الاختصاص فى الجريمة الوقتية المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها الجريمة ، بينما تختص بنظر الجرائم عن الجريمة المستمرة جميع المحاكم التي وقعت في دائرتها الجريمة المستمرة .

2- من حيث تقدم الجرائم الجنائية : - يبدأ سريان مدة تقادم الجرائم الجنائية من يوم وقوع الجريمة و في الجريمة المؤقتة يبدأ من وقت ارتكابها وفى المستمرة يبدأ من اليوم الثاني لانتهائها.

3- من حيث قوة الشيء المحكوم به : تحوز قوة الشيء المحكوم به. الجريمة الوقتية المتتابعة للأفعال - هي الجريمة التي تقع بارتكاب عدة أغلبية متماثلة للاعتداء علي حق معين تنفيذاً لغرض إجرامي واحد ولها شروط ثلاثة : أولاً : تماثل الأفراد الإجرامي و تتابعها : تفترض هذه الجريمة أفعالا متماثلة ومتتابعة يعد كل منها جريمة فى ذاته.

ثالثا- من حيث ناحية وحدة الغرض الإجرامي

حيث يلزم أن تتم الافعال قد وقعت لغرض إجرامي واحد بمعني كل هذه الأفعال ارتكبت بتصميم واحد تنفيذا لخطة اجرامية واحدة تعددت عناصرها ووسائل تنفيذها.