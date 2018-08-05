تحقيقات قاتل والده بإمبابة: المتهم أخبر أسرته بأن حياتهم حرام ويجب تغييرها

كتب سليم على

قالت والدة المتهم بقتل والده فى إمبابة بسبب لعبة الحوت الأزرق، إن تصرفات نجلها قبل الواقعة كانت غريبة، ودائما ما يثير المشاكل وفى خلافات بشكل مستمر مع والده، لافتة إلى حديثه عن الثواب والعقاب، كما أنه أخبرها أنه رسول مبعوث من عند الله ويرغب فى تغيير الوضع الذى يحيط به، وأن كل حياتنا تشوبها الحرمانية، مؤكدة على سلامة قواه العقلية، رغم أنه يتصرف بغرابة.

وكشف تحقيقات نيابة إمبابة، نشوب مشادة كلامية نشبت بين المتهم "محمد. م" ووالده، تطورت إلى مشاجرة، فأسرع المتهم إلى المطبخ وأحضر سكينا وقام بطعن والده 10 طعنات، 4 فى منطقة الصدر واثنان فى الظهر والباقى فى أنحاء متفرقة من جسده، وتركه غارقا فى دمائه، وسط صرخات من والدته المسنة التى استيقظت فور سماعها أنين زوجها لحظة تلقيه الطعنات.

وأشارت التحقيقات، إلى أن والدة المتهم استنجدت بالأهالى فور خروج نجلها من المنزل بعد تنفيذ جريمته، وتم إخطار الجهات الأمنية التى تمكنت من ضبطه ليلا فور عودته إلى المنزل.

وقال أحد شهود العيان خلال تحقيقات النيابة، أن المتهم كان منهمكا فى لعبة "الحوت الأزرق" التى تعد واحدة من الألعاب المحظورة لما لها من خطورة بالتاثير على عقول من يمارسوا تلك اللعبة، مشيرا إلى أن المتهم كان يتحدث كثيرا حول دخوله لتلك اللعبة، وأنه دائم التواصل مع القائمين عليها، وقيامه بالعديد من التحديات المطلوبة منه، الأمر الذى أكده أحد أقاربه بعثورهم على "مشنقة" داخل غرفة الجانى، والتى تعد التحدى الأول باللعبة.

كانت نيابة قسم إمبابة، قد أحالت عامل للمحاكمة أمام الجنايات، لاتهامه بقتل والده عمدا مع سبق الإصرار والترصد.