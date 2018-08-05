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تحطم طائرة ثانية فى جبال الألب بسويسرا

الأحد، 05 أغسطس 2018 07:55 ص
تحطم طائرة ثانية فى جبال الألب بسويسرا تحطم طائرة - أرشيفية
زوريخ (رويترز)
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تحطمت طائرة ركاب صغيرة فى جبال الألب بسويسرا أمس السبت وذلك بعد ساعات فقط من مقتل أسرة من 4 أفراد إثر سقوط الطائرة الصغيرة التى كانت تقلها فى غابة.

ولم تذكر السلطات تفاصيل تُذكر عن الحادث الثانى ولكن شركة الطيران المحلية جيه يو-أير قالت إن إحدى طائراتها التى تتسع لسبعة عشر راكبا بالإضافة إلى طيارين اثنين تحطمت. ولم يُعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وقالت الشركة على موقعها الإلكترونى " يؤسفنا أن نعلن أن إحدى طائراتنا من طراز جيه يو -52 تعرضت لحادث اليوم. "لا تتوافر معلومات أخرى فى هذه اللحظة".

وقالت الشرطة على تويتر إن خمس طائرات هليكوبتر وبعثة إنقاذ كبيرة أرسلت إلى موقع الحادث الذى وقع فى الجانب الغربى من جبال بيز سيجناس فى منطقة جروبوندين.

وأغلق المكتب الاتحادى للطيران المدنى المجال الجوى فوق موقع الحادث الذى يقع على ارتفاع 2450 مترا فوق سطح البحر.

وقالت صحيفة بليك المحلية إن كل ركاب الطائرة لقوا حتفهم.

ولم يتسن الاتصال بالشرطة أو شركة الطيران مساء السبت ولكن الشرطة قالت على تويتر إنه سيتم إعلان معلومات أخرى صباح الأحد.

وكانت طائرة صغيرة قد تحطمت فى وقت سابق من يوم السبت فى ممر رينج الجبلى بمنطقة نيدفالدن مما أدى إلى مقتل أسرة من أبوين وطفلين. وتجرى السلطات تحقيقات فى الحادثين.

 


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