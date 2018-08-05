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تحرير 532 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات خلال حملة مرورية بمطروح

الأحد، 05 أغسطس 2018 07:16 م
تحرير 532 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات خلال حملة مرورية بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 532 مخالفة مرورية وتحصيل 11 ألف و200 جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 88 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى سائق من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


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