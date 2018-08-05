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الأحد، 05 أغسطس 2018 12:48 م
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تحرير 1975مخالفة مرورية و ضبط 979 متهمًا هاربا من أحكام فى حملة بالبحيرة

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:58 ص
تحرير 1975مخالفة مرورية و ضبط 979 متهمًا هاربا من أحكام فى حملة بالبحيرة مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة ، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
أسفرت تلك الحملة  عن ضبط 979 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس ، كما تم ضبط يحيى .ع.ا31 سنة المقيم دنشال مركز دمنهور مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز دمنهور "مخدرات" والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد.
 
كما تم تحرير 1975مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، ورفع وإزالة 279 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.
 
 

 


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