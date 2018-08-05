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تجديد حبس المدون وائل عباس 15 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:44 م
تجديد حبس المدون وائل عباس 15 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت، منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين  حبس المدون وائل عباس 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
 
 
ويواجه المتهم بالقضية 621 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

 


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تجديد حبس المدون وائل عباس 15 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة

تجديد حبس وائل عباس 15 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة

تجديد حبس وائل عباس

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