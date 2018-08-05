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تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات..و466 مليون جنيه قيمة التداول

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:56 م
تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات..و466 مليون جنيه قيمة التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 878.828 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول 125 مليون ورقة مالية بقيمة 466 مليون جنيه عبر تنفيذ 17.4 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 84.88% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.41%، والعرب على 5.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.96%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 15.7 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 553 ألف جنيه، 18.2 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، على التوالى.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 15737 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2591 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 15709 نقطة.
 
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% عند مستوى 748 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 68 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.
 

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