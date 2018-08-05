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تأجيل محاكمة 3 من الإخوان بسوهاج متهمين فى قضية المغارة لجلسة 2 سبتمبر

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:58 م
تأجيل محاكمة 3 من الإخوان بسوهاج متهمين فى قضية المغارة لجلسة 2 سبتمبر جنايات سوهاج -أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 3 من عناصر الإخوان متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة" إلى جلسة 2 سبتمبر لمرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسة ومحمد زين، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.


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