تأجيل إعادة محاكمة 12 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا

فريق لمحافظات

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة الستشار محمد رشاد، رئيس الدائرة الأولى، اليوم، الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 12 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث تظاهر إلى اليوم الرابع من ديسمبر المقبل.

وتعود القضية إلى عام 2014 بمدينة المنيا فى أحداث تظاهر والمتهم فيها 12 شخصا من عناصر الإخوان بينهم 4 محبوسين على ذمة القضية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة فى شهر يناير 2015 وشمل أمر الإحالة إن المتهمين ينتمون إلى جماعة أسست على خلاف القانون والتحريض على التظاهر ومحاولة تخريب منشآت عامة، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء.