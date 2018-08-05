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بدء تسيير رحلات عودة طوعية للسودانيين فى ليبيا بعد غد

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:00 م
بدء تسيير رحلات عودة طوعية للسودانيين فى ليبيا بعد غد طيران السودان
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تسيير رحلات عودة طوعية للسودانيين فى ليبيا، ابتداء من بعد غد الثلاثاء.

وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير قريب الله خضر - فى بيان صحفى اليوم - إن السفارة السودانية بليبيا انخرطت فى زيارات ميدانية لمراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بمدينة طرابلس وضواحيها، لتفقد أوضاع السودانيين الموقوفين بتلك المراكز.

وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار جهود الحكومة السودانية، ووفاءً لالتزامها الأخلاقى والإنسانى بمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة.. مضيفا أنه تم خلال الزيارات الاجتماع بالسودانيين ونقل اهتمام القيادة العليا فى السودان بهم، ومن ثم القيام بإجراء التحريات اللازمة وإصدار وثائق السفر الاضطرارية للراغبين منهم فى العودة الطوعية إلى السودان.

ونوه خضر بأن عدد الوثائق المستخرجة بلغ 222 وثيقة وهو فى ازدياد مستمر، وتم ذلك بتعاون مميز من إدارات مراكز الإيواء والسلطات المختصة بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، لافتا إلى أنه تتويجا لتلك الجهود تم الاتفاق على تسيير رحلات عودة طوعية إلى السودان ابتداءً من بعد غد الثلاثاء.

 

 


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