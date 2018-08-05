انتحارى يقتل 3 من جنود حلف شمال الأطلسى فى شرق أفغانستان

رويترز

أعلن مسؤوول بحلف شمال الأطلسى فى شرق أفغانستان عن مقتل 3 جنود على يد انتحارى .

وقال مسؤولون إن انتحاريا قتل ثلاثة من جنود حلف شمال الأطلسى كانوا في دورية بشرق أفغانستان اليوم الأحد، وذكرت مهمة الدعم الحازم التابعة للحلف أن جنديا أمريكيا من أفراد المهمة وجنديين من الجيش الأفغانى أصيبوا ويجري التحقيق فى الهجوم.

وقال مسؤولون إن الانفجار وقع في منطقة خالازاى بمدينة شاريكار عاصمة إقليم باروان.

وذكرت وحيدة شاهكار، وهي متحدثة باسم حاكم إقليم باروان، أن الانتحارى استهدف قوات أجنبية في دورية روتينية ،وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

يذكر ان مسئولون محليون فى أفغانستان اعلنوا اليوم الأحد، استهداف انتحارى يستقل سيارة مفخخة لقافلة تابعة للقوات الأجنبية فى إقليم "باروان".

وقالت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم حاكم إقليم "باروان" - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية - أن الهجوم وقع فى حوالى الساعة السادسة صباحا (بالتوقيت المحلى لأفغانستان)، عندما كانت القافلة تمر فى منطقة "خالا زاى"، مشيرة إلى أنه لم يسقط ضحايا مدنيون جراء هذا الهجوم.

وأضافت شاهكار أن القوات الأجنبية فرضت طوقا أمنيا حول منطقة الهجوم، وذلك دون الإشارة إلى ما إذا كان هناك ضحايا فى صفوفهم.