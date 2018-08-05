اليوم.. مصر للطيران تنظم 18 رحلة لنقل 3992 حاجا للأراضى المقدسة

كتبت رحاب نبيل

تنظم شركة مصر للطيران، علي مدار اليوم الأحد، 18 رحلة جوية، عبر الصالة الموسمية بمطار القاهرة، لنقل 3992 حاجا للأراضى السعودية، لأداء مناسك الحج.



ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية، 10 رحلات جوية إلى مطار جدة الدولى، و8 رحلات إلى مطار المدينة المنورة، وذلك لنقل حجاج قرعة الدقهلية وحجاج ترانزيت دولة مالى وفلسطين وتضامن محافظة الشرقية، بالإضافة إلى رحلات العمل والإقامة.



يذكر أن شركة مصر للطيران، سيرت أمس السبت، 17 رحلة جوية بمعدل 9 رحلات جوية إلى جدة، بواقع 8 رحلات من القاهرة ورحلة واحدة من شرم الشيخ، و8 رحلات من القاهرة إلى المدينة المنورة لنقل 3675 حاجا من حجاج قرعة وتضامن الشرقية، وقرعة وتضامن الإسماعيلية وقرعة أسيوط والدقهلية وقرعة تنازلات وتضامن القاهرة والسويس وحجاج مالى وعمل وإقامة.



