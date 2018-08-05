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اليوم.. سفر أول أفواج الحجاج الفلسطينيين من مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:04 ص
اليوم.. سفر أول أفواج الحجاج الفلسطينيين من مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة حجاج بيت الله الحرام
كتب محمود عبد الغنى
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يبدأ مطار القاهرة اليوم الأحد، فى استقبال أول أفواج الحجاج الفلسطينيين قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية على متن رحلات مصر للطيران.

 

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد أول رحلات مخصصة للحجاج من دولة فلسطين إلى الاراضى المقدسة، حيث من المقرر تسيير 3 رحلات إلى مطارجدة على أن تبدأ أولى الرحلات فى تمام الساعة 9:10 صباحا، وأضافت أن الرحلات ستنقل 873 حاجا فلسطينيا.

 

الجدير بالذكر أن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أنه من المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا الموسم 62 ألف حاج بينهم ‏حجاج الترانزيت من كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى الحجاج من الإخوة ‏الفلسطينيين وحجاج دولة مالى، وذلك على متن 325 رحلة جوية.

 

 


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