"اليوم السابع" يحذر من صفحة مجهولة تنتحل اسمه وتطلب مبالغ مالية من القراء

كتب رامى محيى الدين

استغلت إحدى الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو"اليوم السابع"، وطلبت من المواطنين مبالغ مالية لنشر مقالاتهم أو نشر أخبار عنهم.



الصفحة المزيفة تطلب مبالغ مالية من القراء

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قرائها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" فى نشر أخبار كاذبة وشائعات، أو ابتزازهم والحصول على أموالهم، لأنها تستهدف ضرب مصداقية "اليوم السابع" من خلال نشر الأخبار المزيفة، وسرقة المواطنين والاستيلاء على أموالهم.



صفحة تنتحل اسم اليوم السابع

ودأبت هذه الصفحات المجهولة، والتى يستتر ورائها بعض أصحاب المآرب الخبيثة على استغلال " لوجو " و"اسم" اليوم السابع ، للاستفادة من مصداقية ومهنية " اليوم السابع " فى نشر الشائعات والأخبار غير الحقيقية.

وتؤكد" اليوم السابع" أنها قامت بتكليف فريقها القانونى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك الصفحات ومن يقفون ورائها، والذى قام بدوره بإخطار مباحث الإنترنت لملاحقة المزورين ومن يديرون الصفحات المجهولة .

وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.

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