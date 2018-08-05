"اليوم السابع": الجيش والشرطة يواصلان الانتصارات على «خفافيش الإرهاب»

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، الجيش والشرطة يواصلان الانتصارات على «خفافيش الإرهاب» فى سيناء.. البيان 26 لـ «سيناء» 2018: القضاء على 52 إرهابياً والقبض على 49 بشمال ووسط سيناء.. وتدمير 32 سيارة محملة بالأسلحة.. واكتشاف 26 مخزنا و4 فتحات أنفاق برفح.. ووزير الداخلية: سنواجه من يرفع السلاح بكل قوة وحزم.





فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..



ـ الجيش والشرطة يواصلان الانتصارات على «خفافيش الإرهاب» فى سيناء.. البيان 26 لـ «سيناء» 2018: القضاء على 52 إرهابياً والقبض على 49 بشمال ووسط سيناء.. وتدمير 32 سيارة محملة بالأسلحة.. واكتشاف 26 مخزنا و 4 فتحات أنفاق برفح.. ووزير الداخلية: سنواجه من يرفع السلاح بكل قوة وحزم

ـ المتطرفون ينافقون الرئيس الأمريكى.. أبوحمزة المصرى يصف «ترامب» بـ«النبيل».. المتطرف البريطانى الجنسية يكتب خطاباً للرئيس الأمريكى فى 40 صفحة.. وينصحه بالتغلب



على حملة الإعلام ضده وإنشاء قناة تليفزيونية للبيت الأبيض.. ويستعطفه للإفراج عنه





ـ الكنيسة تجرد «أشعياء المقارى» من رهبنته دون إشارة إلى علاقته بالأنبا المقتول



ـ حسم قرار تخفيض عدد أيام العمل الرسمية قبل نهاية أغسطس.. رئيس «التنظيم والإدارة »: خاطبنا جميع الوزارات للاستماع لآرائهم.. ومصادر حكومية: القرار يوفر موارد تشغيل الهيئات





ـ اقتحمن عالم التجارة والتصوير.. اليمنيات فى مصر.. ينتصرن على الحرب بالبيزنس



ـ مصر تقود قطار التعاون بين أفريقيا والعالم للتنمية فى «القارة السمراء».. « نصر»: نطالب مؤسسات التمويل بدور أكبر.. و«معيط»: نستهدف تحقيق 7% معدل نمو





ـ غداً.. فتح باب تنسيق الجامعات أمام باقى الناجحين بالثانوية.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة عن النظام الجديد للثانوية العامة



ـ وزيرة البيئة: التخصيص من 5 إلى 10 سنوات.. قريباً.. طرح 30 محمية طبيعية للاستثمار بنظام حق الانتفاع





ـ «السيسى »: مهتمون بالكشف عن ملابسات مقتل «ريجينى».. الرئيس يؤكد خلال لقائه وزير خارجية إيطاليا حرصه على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.. و«ميلانيزى » يشيد بالجهود الحثيثة لمصر نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية



ـ "البحر الأحمر": وصول 387 ألف سائح فى يونيو الماضى





ـ «مدبولى» يشدد على محاسبة أى مهمل أو متقاعس بالسكة الحديد.. رئيس الوزراء لوزير النقل: يجب اتخاذ كل الإجراءات التى تضمن سلامة المواطنين ورفع كفاءة الخدمة





