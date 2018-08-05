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"الوطنية للصحافة" تدعو رؤساء التحرير لاجتماع لمناقشة زيادة أسعار أوراق الصحف

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:11 م
"الوطنية للصحافة" تدعو رؤساء التحرير لاجتماع لمناقشة زيادة أسعار أوراق الصحف كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد
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وجهت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الدعوة لرؤساء مجالس إدارة الصحف القومية ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية الخاصة لحضور اجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء المقبل، بمقر الهيئة لمناقشة الزيادات الكبيرة فى أوراق الصحف وأسعار طباعة الصحف المصرية فى ظل الظروف الراهنة.
 
وأشارت الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على الصحافة المصرية العريقة، وبحث اتخاذ حلول بديلة للحفاظ على هذه الصناعة الضخمة التى تمتلك مصر فيها كل أدوات الريادة واستمرار للدور التنويرى الذى تلعبه الصحافة المصرية.
 
ولفتت الهيئة الوطنية للصحافة على لسان رئيسها كرم جبر، إلى أنه تم التواصل مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة و تحرير جريدة اليوم السابع وعبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصرى اليوم وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وعصام كامل رئيس تحرير فيتو ومحمد الباز رئيس مجلس تحرير جريدة الدستور، وأنه سيتواصل مع جميع رؤساء تحرير الصحف الخاصة لحضور الاجتماع، بالإضافة الى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.

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