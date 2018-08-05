الوزراء: تطبيق نظام "4 أيام عمل" محل دراسة ولم يتخذ قرار بصدده حتى الآن

كتب إبراهيم حسان

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما أثير مؤخرا حول تطبيق نظام الـ4 أيام عمل فى الأسبوع بنظام الأربعة "شيفتات"، محل دراسة حاليا من الجهات المعنية، ولا يوجد أى قرار نهائى بصدده حتى الآن.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن التوجيهات المتعلقة بوضع تصميمات عالمية لتطوير مسار كورنيش النيل للحكومة، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، هدفها أن يتحول كورنيش النيل إلى ممشى كبير متاح للجميع، ويقدم وجهة حضارية للقاهرة.