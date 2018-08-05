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الهارب أيمن نور يحرض معصوم مرزوق على إهانة القضاء المصرى

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:06 م
الهارب أيمن نور يحرض معصوم مرزوق على إهانة القضاء المصرى الهارب أيمن نور
كتب كامل كامل
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بعدما أهان معصوم مرزوق القيادى بالحزب الشعبى الاشتراكى، القضاء المصرى صراحة، من خلال تصريحات نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، حرض الهارب أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الموالية لجماعة الإخوان والتى تبث من تركيا، معصوم مرزوق على الشر ضد الدولة المصرية.

 

ونشر أيمن نور عبر الإعلام الموالى لإخوان، تصريحات تدعم معصوم مرزوق فى إهانته للقضاء المصرى، ليس هذا فحسب، بل نشر – أى أيمن نور-  تقارير وأخبار يتضمن محتواها تحريض صريح من جانب أيمن نور لمعصوم مرزوق على أغلب مؤسسات الدولة المصرية.

 

الأخبار التى نشرها أيمن نور فى إعلام الإخوان لتحريض معصوم مرزوق ضد مصر ومؤسساتها، تتضمن أكاذيب وتضليل للرأى العام، وخاصة أن أيمن نور تحدث فيها باسم الشعب المصرى، رغم أنه هارب بالخارج وبينه وبين الهاربين معه فى تركيا مشكلات عديدة، مدعيا أن معصوم مرزوق له شعبية جارفة فى الدولة المصرية.

أيمن نور
أيمن نور

 


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معصوم مرزوق

ايمن نور

قناة الشرق

القضاء المصري

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