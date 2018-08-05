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الأحد، 05 أغسطس 2018 01:34 م
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النيابة تفتح تحقيقا فى واقعة العثور على جثة شاب بترعة الإسماعلية بالمطرية

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:11 م
النيابة تفتح تحقيقا فى واقعة العثور على جثة شاب بترعة الإسماعلية بالمطرية جثة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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فتحت نيابة شرق القاهرة الكلية تحقيقات موسعة فى العثورعلى جثة شاب طافية فى مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة المطرية.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء اهل المتوفي للتعرف عليه واستلام جثته.

كانت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى فى منطقة المطرية، يفيد بالعثور على جثة شاب طافية فى ترعة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثمان .

وبعمل التحريات، وفحص بلاغات التغيب، تبين أن الجثة لشاب فى منتصف العقد الثالث من العمر، ويعمل موظفا، ومبلغ بغيابه منذ 10أيام، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

 


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