النيابة تأمر بتشريح جثة مسجل خطر لكشف غموض الواقعة بمصر القديمة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد الطمبارى، أطباء مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثة محمد تيتو، مسجل خطر عثر عليها متعفنة داخل شقته، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوفاة، وصرحت بالدفن، طلب النيابة العامه تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة العامة للجثمان أنها لشاب فى منتصف العقد الرابع من العمر، خالية من الجروح والكدمات، وبها آثار تعفن مما يدل على أن الوفاة منذ أيام.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن أهالى منطقة دير النحاس شعروا بوجود رائحة غريبة فى المنطقة، تخرج من عشة، يقطنها مسجل خطر فى منطقة عشوائية، وباستكشافها تبين أنه توفى منذ فترة وجثته متعفنه.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا يفيد بالعثور على جثة مسجل خطر داخل مسكنه فى منطقة دير النحاس، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الجثة خالية من الإصابات، تم نقلها إلى مشرحة زينهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.