المكسيكيات ترضعن أطفالهن بالشوارع احتفالا بالأسبوع العالمى للرضاعة

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

قامت نساء المكسيك أمس السبت، بإرضاع أطفالهن فى الشوارع، وذلك دعما للرضاعة الطبيعية، واحتفالا بالأسبوع للرضاعة.

وكان نساء كولومبيا قد احتفلوا أيضا، بالأسبوع العالمى للرضاعة على طريقتهم الخاصة حيث قاموا برضاعة أطفالهن فى الشوارع والمنتزهات العامة.

ويقام الاحتفال بالأسبوع العالمى للرضاعة من يوم 1 إلى 7 أغسطس فى أكثر من 120 بلد، وذلك وفقاً لبيانات 26 أغسطس الصادرة من موقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وعقدت 540 فعالية فى جميع أنحاء العالم من قبل أكثر من 488 منظمة فى الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية لعام 2010، وقد نظمت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف هذا الحدث بهدف تعزيز الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة، مما يؤدي إلى فوائد صحية هائلة، وتوفير المغذيات الحرجة ، والحماية من الأمراض القاتلة مثل الالتهاب الرئوى وتعزيز النمو والتنمية لأول مرة فى عام 1991.