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المشدد 6سنوات لعاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه بالسلام

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:35 م
المشدد 6سنوات لعاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه بالسلام محكمة- أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة متهمين لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة السلام، بالسجن 6 سنوات.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث السلام بلاغا من صابر عبد الرؤوف 40 سنة تاجر، يفيد فيه بتعرضه للسرقة من قبل شخصان مجهولين، قاما بالإعتداء عليه وسرقته أثناء استقلاله التوك توك معهما لتوصيله لأحد الأماكن بالمنطقة، بالإضافة إلى سرقة ما بحوزته وفرا هاربين.

 

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات اللازمة، تبين أن وراء أرتكاب الواقعة كلا من "سيد. ع" 25 سنة عاطل، و"محمد.ع" 25 سنة سائق توك توك، و"هانى.م" 26 سنة عاطل وسابق اتهامه فى قضايا مخدرات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين جميعا بتعقبهم، وبمواجهتهم بالتحريات أعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضافوا تكوينهم تكشيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بقصد سرقتهم.

 

تم تحرير محضرا ملحقا للمحضر الأصلى، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، والتى أحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها عليهم بالسجن 6 سنوات.

 


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