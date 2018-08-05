المحاكم الصينية تقبل 12.3 مليون قضية جديدة خلال 6 أشهر

بكين (أ ش أ)

أعلنت المحكمة الشعبية العليا فى الصين "أعلى محكمة فى الصين" أن المحاكم فى أنحاء البلاد قبلت 12.3 مليون قضية جديدة فى النصف الأول من العام الجارى.

وذكرت المحكمة -فى بيان اليوم الأحد- أنه بحلول 30 يونيو الماضي، قبل 124 ألف قاضى ما بين 100 إلى 150 قضية فى المتوسط منذ بداية العام الجارى، فيما نظرت المحاكم خلال الفترة سالفة الذكر 9.530 مليون قضية بنسبة زيادة 4.41% على أساس سنوى، بمتوسط عدد 76.8 قضية لكل قاض.

وأوضحت المحكمة الشعبية العليا أنه بحلول 31 يوليو الماضى، نشرت المحاكم فى جميع أنحاء الصين أكثر من 49.460 مليون وثيقة تتعلق بالأحكام الصادرة، وذلك على الموقع الإلكترونى المخصص لنشر وثائق المحاكم الصينية على شبكة الإنترنت.