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المتحدث باسم الرئاسة: هناك إرادة قوية لتطوير السكك الحديدية

الأحد، 05 أغسطس 2018 07:41 م
المتحدث باسم الرئاسة: هناك إرادة قوية لتطوير السكك الحديدية السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
كتب أيمن رمضان
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قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن شبكة السكك الحديدية المصرية تعد ثانى أقدم سكة على مستوى العالم، وهناك إرادة قوية لكى تستعيد هذه الشبكة قوتها مرة أخرى بالمكانة التى تليق بمصر.

وأضاف "راضى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى كمال ماضى، عبر فضائية "الحياة"، أن هناك خطط كبيرة جداً وطموحة من إجل إحلال وتجديد هذه الشبكة تتضمن المزلقانات والجرارات والعربات والمحطات إلى جانب رفع القدرات البشرية للعاملين بها.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الحوادث التى وقعت فى الآونة الأخيرة لها عدة أسباب، ولكن بلا شك أن تطوير السكك الحديدية ودفعها إلى الميكنة والعمل بالأساليب الحديثة وتقليص العامل البشرى بها، سيؤدى حتماً إلى تراجع معدلات الخطأ والحوادث بها.


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