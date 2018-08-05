الكنيسة تعلن رسميا تجريد الراهب أشعياء المقارى وتعيده لاسمه بالميلاد وائل سعد

سارة علام

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، اعتماد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارا رسميا بتجريد الراهب أشعياء المقارى من رهبنته وعودته لاسمه "وائل سعد تواضروس".

وجاء فى نص بيان الكنيسة: "بعد التحقيق الرهبانى بواسطة لجنة خاصة مشكلة من اللجنة المجمعية لشئون الرهبنة والأديرة، مع الراهب أشعياء المقارى بخصوص الاتهامات والتصرفات التى صدرت عنه والتى لا تليق بالسلوك الرهبانى والحياة الديرية والالتزام بمبادئ ونذور الرهبنة من الفقر الاختيارى والطاعة والعفة، تقرر الآتى:

1. تجريد الراهب المذكور وطرده من مجمع دير القديس العظيم مكاريوس الكبير بوادى النطرون.

2. عودته إلى اسمه العلمانى / وائل سعد تاوضروس وعدم انتسابه إلى الرهبنة

3. حثه على التوبة وإصلاح حياته من أجل خلاصه وأبديته

وتابع البيان: "إذ ندعو جموع الأقباط إلى الحفاظ على نقاوة الرهبنة القبطية بتاريخها المجيد، وحياة الأباء الرهبان التى اختاروها بأنفسهم، وتركوا العالم طلباً للهدوء والتوبة وخلاص النفس، لذا نرجو من الجميع عدم تعدى الحدود الواجبة فى المعاملات والعلاقات، والالتزام بالتعليمات التى تصدرها الأديرة فى الزيارات والخلوات، وعلى ابن الطاعة تحل البركة".

ويذكر أن تقديم أى راهب للمحاكمة الجنائية يتطلب تجريده من رتبته الكهنوتية مسبقا.