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"القومى للمرأة" بشمال سيناء يعلن اسم الفائزة بسحب على شهادات أمان

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:14 م
"القومى للمرأة" بشمال سيناء يعلن اسم الفائزة بسحب على شهادات أمان اعلان اسم الفائزة بالسحب
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلن اليوم الأحد، فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، فوز تهانى على محمد بجائرة مالية قدرها 10 آلاف جنيه هى قيمة السحب الذى أجراه الفرع على شهادات أمان.

وقالت حسناء الشريف مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، إن السحب يجرى كل 3 شهور وقيمة الجائزة 10 آلاف جنيه مقدمة من بنك الائتمان الزراعى فرع شمال سيناء، وسيتم تسليم الفائزة فى السحب الجائزة المالية فى احتفال بحضور اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء فى موعد يحدد لاحقا.

وأوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء أنه سبق للمجلس استخراج 690 شهادة أمان مجانا للسيدات المقيمات فى مركزى العريش وبئر العبد.


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