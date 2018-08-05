القوات المكسيكية تعثر على 150 مهاجرا فى صندوق شاحنة

رويترز

قالت الحكومة المكسيكية إنه تم العثور على نحو 150 مهاجرا من أمريكا الوسطى ، من بينهم 62 طفلا داخل صندوق شاحنة عندما أوقفت السلطات المركبة عند نقطة تفتيش على طريق سريع.

وذكرت بيانات مشتركة من الشرطة الإتحادية وسلطات الهجرة ، إن مسؤولى الشرطة الاتحادية والهجرة المكسيكيين اكتشفوا المهاجرين أثناء تفتيش الشاحنات على طريق سريع فى ولاية تاباسكو بجنوب شرق المكسيك.

ويفر سنويا عشرات الآلاف من مواطنى أمريكا الوسطى من العنف والفقر فى أوطانهم ، فى محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وغالبا ما ينقلهم مهربو بشر فى ظروف محفوفة بالمخاطر.

وقال البيان إن هؤلاء المهاجرين كانوا 77 شخصا من جواتيمالا وشخصا واحدا من السلفادور و6 من هندوراس و3 من نيكاراجوا ، بالإضافة إلى 62 طفلا ولم تكن معهم أى أوراق قانونية ، ولم يحدد البيان جنسيات الأطفال أو ما إذا كانوا برفقة آبائهم ولم يرد المتحدثون باسم الشرطة الإتحادية على طلب للتوضيح.