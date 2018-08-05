video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 08:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

القوات المكسيكية تعثر على 150 مهاجرا فى صندوق شاحنة

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:33 ص
القوات المكسيكية تعثر على 150 مهاجرا فى صندوق شاحنة مهاجرين ارشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قالت الحكومة المكسيكية إنه تم العثور على نحو 150 مهاجرا من أمريكا الوسطى ، من بينهم 62 طفلا داخل صندوق شاحنة عندما أوقفت السلطات المركبة عند نقطة تفتيش على طريق سريع.

وذكرت بيانات مشتركة من الشرطة الإتحادية وسلطات الهجرة ، إن مسؤولى الشرطة الاتحادية والهجرة المكسيكيين اكتشفوا المهاجرين أثناء تفتيش الشاحنات على طريق سريع فى ولاية تاباسكو بجنوب شرق المكسيك.

ويفر سنويا عشرات الآلاف من مواطنى أمريكا الوسطى من العنف والفقر فى أوطانهم ، فى محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وغالبا ما ينقلهم مهربو بشر فى ظروف محفوفة بالمخاطر.

وقال البيان إن هؤلاء المهاجرين كانوا 77 شخصا من جواتيمالا وشخصا واحدا من السلفادور و6 من هندوراس و3 من نيكاراجوا ، بالإضافة إلى 62 طفلا ولم تكن معهم أى أوراق قانونية ، ولم يحدد البيان جنسيات الأطفال أو ما إذا كانوا برفقة آبائهم ولم يرد المتحدثون باسم الشرطة الإتحادية على طلب للتوضيح.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قاض أمريكى يحمل إدارة ترامب مسئولية العثور على أهالى 500 طفل مهاجر

صور.. البحرية الإسبانية تنقذ 223 مهاجرًا من الموت غرقًا فى البحر المتوسط

أمريكا الوسطى

المكسيك

السلفادور




لا تفوتك
دياب محفوظ والد "طفل التهريب": ابنى أخطأ ولكن لا يحق إظهاره بهذا الشكل

دياب محفوظ والد "طفل التهريب": ابنى أخطأ ولكن لا يحق إظهاره بهذا الشكل

تقارير إعلامية: قضاء لبنان يلاحق شركة قطرية ببيروت لتورطها بـ"غسيل الأموال"

تقارير إعلامية: قضاء لبنان يلاحق شركة قطرية ببيروت لتورطها بـ"غسيل الأموال"

البرلمان يشهر الكارت الأحمر للشركات المتعثرة فى إنهاء مشروعات الصرف الصحى..لجنة الإسكان تعد قائمة سوداء تمهيدا لعدم التعامل معها وتؤكد:هناك أعمال متوقفة منذ الثمانينات..عاطف عبد الجواد: سوء التخطيط وراء الأزمة

البرلمان يشهر الكارت الأحمر للشركات المتعثرة فى إنهاء مشروعات الصرف الصحى..لجنة الإسكان تعد قائمة سوداء تمهيدا لعدم التعامل معها وتؤكد:هناك أعمال متوقفة منذ الثمانينات..عاطف عبد الجواد: سوء التخطيط وراء الأزمة

محمد صلاح يخطف أنظار جماهير ليفربول خلال مواجهة نابولى.. صور

محمد صلاح يخطف أنظار جماهير ليفربول خلال مواجهة نابولى.. صور

أعز الولد.. الملك سلمان يداعب حفيده عبد العزيز فى جلسة أسرية "صور"

أعز الولد.. الملك سلمان يداعب حفيده عبد العزيز فى جلسة أسرية "صور"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة