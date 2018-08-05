القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

كتب ــ زكى القاضى

أعلنت القوات المسلحة، أنه استكمالاً لمسيرة البطولات التى يقدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة فى ملاحقة العناصر الإرهابية بالعملية الشاملة سيناء 2018، لتجفيف منابع الإرهاب، واستمراراً لتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت العمليات خلال الأيام الماضية عن النتائج الآتية:

- تمكنت القوات الجوية من استهداف وتدمير عدد (15) عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها التسلل عبر الحدود الغربية، كما تم تدمير (17) عربة أخرى فى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

- القضاء على (39) فردا تكفيريا شديدى الخطورة وبحوزتهم (5) بنادق آلية وكميات من الذخيرة ونظارة ميدان وعبوة ناسفة بمناطق متفرقة بشمال ووسط سيناء.

- تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني بالعريش، أسفرت عن القضاء علي (13) فردا تكفيريا شديدى الخطورة والتحفظ علي (3) بنادق آلية، بندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين .

- تنفيذ مداهمات مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة المدنية نتج عنها القبض على (49) فردا تكفيريا شديدى الخطورة بشمال ووسط سيناء .

- ضبط وتدمير والتحفظ علي عدد (12) عربة، وعدد (7 ) دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية فى عملياتها الإجرامية، واكتشاف وتدمير نقطة تكديس وقود تستخدمها العناصر التكفيرية بوسط سيناء.

- تدمير عدد (26) ملجأ ووكرا ومخزنا بوسط وشمال سيناء عثر بداخلها علي مواد إعاشة وملابس عسكرية خاصة بالعناصر التكفيرية وكمية من الكتب والشرائط التسجيلية التي تدعو إلى الفكر التكفيرى وجهاز اتصال لاسلكى.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (64) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على محاور التحرك المختلفة بمناطق العمليات.

- تم اكتشاف وتدمير(4) فتحات نفق مزودة بمتور سحب وكابلات كهرباء، وعدد من أسلاك الإنترنت وجهاز كمبيوتر على أعماق مختلفة على الحدود بمدينة رفح بشمال سيناء.

- وفى إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود فى السيطرة على كافة المعابر والمنافذ الحدودية لمكافحة أعمال التهريب والتسلل على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تمكنت عناصر حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجى الغربى من ضبط ( 4) بنادق خرطوش و(3) بنادق قناصة و2 بندقية آلية و(200 ) طلقة خرطوش و(7) خزن سلاح وكميات من الذخائر، كما تم ضبط (1490) كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر و2 مليون قرص مخدر و(11) عربة دفع رباعى تستخدم فى أعمال التهريب، كم تم إحباط محاولة تسلل (1900) فرد بطرق غير شرعية عبر الحدود الغربية .

وعلى الاتجاه الجنوبى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط (34) عربة تستخدم فى أعمال التهريب، كما تم ضبط مركب صيد مجهز وبنادق صيد وبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وإحباط محاولة تسلل (18) فردا بطرق غير شرعية عبر الحدود الدولية الجنوبية. وعلى الاتجاه الشمالى تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاول تسلل لـ 15 فردا بطرق غير شرعية وضبط سيارتين و2 مركب تستخدم فى أعمال التهريب.

وفى نطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، تم ضبط (12) عربة و(6) أتوبيسات تستخدم فى أعمال التهريب، كما تم ضبط 12.5 طن من نبات البانجو المخدر و(80) كيلو جراما من مادة الأفيون والحشيش المخدر، وتمكنت عناصر حرس الحدود بنفق الشهيد أحمد حمدى فى نطاق الجيش الثالث الميدانى من ضبط عربة نقل مخبئ بها كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تقدر بــ 3094 لفافة، بإجمالى وزن 6.5 طن أثناء عبور إحدى السيارات عبر المعديات .

وتستمر القوات البحرية في أعمال التأمين البحري وحماية الأهداف الاستراتيجية وقطع خطوط إمداد العناصر الإرهابية عن طريق البحر وتأمين الاهداف الاقتصادية في المسرح البحري .

فيما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية حيث تم تنظيم اكثر من (1080) كمينا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوى وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية .

ويؤكد رجال القوات المسلحة تصميمهم الكامل علي القضاء على العناصر الإرهابية ومن يعاونهم، متمسكين بعقيدتهم الراسخة فى سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم .