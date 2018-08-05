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القبض على مشرف بشركة أمن لاتهامه بالاعتداء على طبيب فى بولاق الدكرور

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:57 م
القبض على مشرف بشركة أمن لاتهامه بالاعتداء على طبيب فى بولاق الدكرور مستشفى بولاق العام - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على مشرف بشركة أمن شهيرة، لاتهامه بالاعتداء على طبيب بمستشفى بولاق الدكرور، وإصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، بسبب اعتقاد المتهم إهمال المجنى عليه فى الكشف الطبى على زوجته بالمستشفى.

تلقى المقدم محمد الجوهرى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرورن بلاغا يفيد اعتداء أحد الأشخاص على طبيب بمستشفى بولاق الدكرور.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين اعتداء "م.ك" مشرف بشركة أمن شهيرة على "محمود.ع" طبيب بالمستشفى، وإصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، بسبب شعور المتهم إهمال الطبيب فى الكشف الطبى على زوجته التى شعرت بالام الولادة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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