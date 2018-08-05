القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالطريق العام فى القليوبية

محمود عبد الراضي_ دينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، فى كشف غموض وتحديد وضبط ثلاثة من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات ومتعلقات قائديها بالإكراه، وبحوزتهم 2 بندقية آلية.

وذلك عقب قيام مجهولين يستقلون سيارة نقل باستيقاف مالك مصنع حال قيادته سيارة نقل محمل عليها طبالى خشب بدائرة مركز شرطة الخانكة وتهديده بسلاح نارى، والاستيلاء على جزء من الحمولة، والهرب بالسيارتين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن ضبط السيارة المستولى عليها بحمولتها، وتحديد مرتكبى الواقعة سائقين، شقيق أحدهما، ثلاثة عاطلين، وعامل، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمحال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل اختباؤهم بها بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط أحد العاطلين، أحد السائقين وشقيقه .

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات ومتعلقات قائديها بالإكراه، وإرشادهم عن الأسلحة المستخدمة عبارة عن 2 بندقية آلية.

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بالاشتراك مع الهاربين وميكانيكى – سن 35 – مقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان – محكوم عليه فى 9 قضايا من بينها حكم بالسجن المؤبد فى جناية سلاح فى ارتكاب واقعة سرقة سيارة ملاكى من قائدها عقب تهديده بالأسلحة المضبوطة حال سيره بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، مستخدمين سيارة نقل مبلغ بسرقتها بمركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.. وبإرشادهم تم ضبط السيارتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما ارتكبوه من جرائم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين .