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الأحد، 05 أغسطس 2018 06:08 م
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القبض على تاجر ملابس بحوزته سلاح نارى فى أبوصوير بالإسماعيلية

الأحد، 05 أغسطس 2018 04:50 م
القبض على تاجر ملابس بحوزته سلاح نارى فى أبوصوير بالإسماعيلية متهم - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير من القبض على تاجر ملابس وبحوزته سلاح نارى "طبنجة 9 مم" و3 طلقات من ذات العيار فى أبوصوير بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم أحمد عبدالله رئيس مباحث مركز أبوصوير ومعاونيه بالقبض على المتهم "زغلول.ح.م" 52 عاما تاجر ملابس ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح نارى "طبنجة 9مم" و3 طلقات من ذات العيار.

 

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


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