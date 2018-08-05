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الفريق مهاب مميش: عبور 48 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:26 م
الفريق مهاب مميش: عبور 48 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت اليوم، الأحد، عبور 48 سفينة، بحمولة 3.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجCOSCO  SHIPPING UNIVERSA بحمولة 230 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى الصين.
 
وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الليبيرية MSC  MEANNE، بحمولة 199 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى مصر.
 

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