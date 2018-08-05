"الفاو" تحذر من خطورة الأزمة الغذائية فى الساحل الإفريقى

نواكشوط (أ ش أ)

حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، من خطورة الأزمات التى تعانى منها منطقة الساحل الإفريقى بسبب نقص التمويل، مشددة على أنها بحاجة إلى 120 مليون دولار بشكل عاجل؛ لتصل إلى 3.6 مليون شخص فى المناطق المتضررة من الأزمات.

وأشارت المنظمة - فى تقرير جديد لها حول الأزمة حسبما أفادت وسائل إعلام موريتانية أمس السبت، إلى أن رعاة المواشى فى الساحل الإفريقى يعانون من تداعيات آثار موجة الجفاف التى أصابت المنطقة العام الماضى، فضلا عن النزاع المستمر وانعدام الأمن فى المنطقة، مشددة على أن هؤلاء الرعاة فى حاجة إلى مساعدات طارئة.

وحذرت المنظمة من أنه فى حال عدم توفير التمويل الكافي، فإن موجات الجفاف أو الفيضانات أو مواسم الجدب أو النزاعات، ستدفع ملايين البشر نحو الجوع وانعدام الأمن الغذائى.

يذكر أن (الفاو) تلقت أقل من 30% من مبلغ المليار دولار الذى طلبته بداية العام لتلبية الاحتياجات الطارئة لـ 33 مليون شخص حول العالم.