العراق يوقع اتفاقية تعاون أمنى وعسكرى مع الأردن

بغداد /أ ش أ/

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد توقيع اتفاقية تعاون أمنى وعسكرى مع الأردن.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين على الصعيدين الأمنى والعسكرى من خلال تبادل المعلومات والخبرات فى مجال حماية الحدود، إضافة إلى تطوير القدرات الاستخبارية والتدريبية بهدف مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أنه وقع الاتفاقية عن الجانب العراقى وزير الدفاع عرفان الحيالي، وعن الجانب الأردنى رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق محمود فريحات، لافتًا إلى أن مراسم التوقيع حضرها ‏سفيرة العراق لدى الأردن صفية السهيل، إضافة إلى عدد من ممثلى المؤسسات الأمنية والعسكرية ووزارة الخارجية، كما حضرها عدد من كبار الضباط والمسؤولين فى هيئة الأركان الأردنية.

وعلى جانب أخر أعلنت اللجنة الأمنية فى محافظة ديالى العراقية اليوم الأحد عن نتائج العملية الأمنية فى منطقتى حوض الطبج والمقدادية.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسينى فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) - أن "العملية الأمنية فى حوض الطبج وشمال المقدادية أسفرت عن إصابة عدد من عناصر تنظيم "داعش" وتدمير وكر وحزام والعثور على مادة سى 4".

وأضاف الحسيني، أن "العملية كانت مشتركة بين اللواء 23 و110 من الحشد الشعبى وطيران الجيش والشرطة".

يشار إلى أن قوات أمنية مشتركة نفذت فى وقت سابق عملية أمنية فى منطقتى حوض الطبج وشمال المقدادية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش".