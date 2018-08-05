العراق يسدد مساهمته فى ميزانية الجامعة العربية لعام 2018

كتب مصطفى عنبر

قال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن المندوبية الدائمة لجمهورية العراق لدى الجامعة العربية سلمت اليوم، الأحد، الأمانة العامة للجامعة شيكاً بإجمالى المساهمة المالية للعراق فى ميزانية الجامعة لعام 2018.

وأشار المتحدث الرسمى باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إلى أن هذه الخطوة العراقية تعكس التزام العراق بمساندة ودعم عمل الجامعة العربية، خاصة فى إطار مواجهة الأزمة المالية التى تمر بها الجامعة خلال الفترة الحالية، وهى الخطوة المشكورة التى يثمنها ويقدرها الأمين العام عالياً، أخذاً فى الاعتبار الظروف الصعبة التى مر بها العراق على مدى السنوات الأخيرة فى ظل الحرب الشرسة التى خاضها ضد الإرهاب.