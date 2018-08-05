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الأحد، 05 أغسطس 2018 05:57 ص
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العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية شمال فرنسا

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:00 ص
العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية شمال فرنسا الحرب العالمية الثانية - أرشيفية
باريس (أ ش أ)
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أعلنت السلطات الفرنسية أمس السبت، عن العثور على قنبلة تزن 230 كيلوجراما تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وذلك فى مدينة (روان) بشمال غرب البلاد.

وكشفت مديرية منطقة (سين ماريتيم) أنه تم العثور على القنبلة فى حى فلوبير، بالقرب من وسط مدينة روان، وأن عملية إبطال مفعولها ستتم فى 12 أغسطس الجارى.

وأشارت المديرية إلى اعتزامها اتخاذ تدابير خاصة قبل نزع فتيل القنبلة لاسيما إقامة طوق أمنى حول مكانها على مسافة 270 متراً وإخلاء نحو 600 وحدة سكنية فى المنطقة المحيطة.

 


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