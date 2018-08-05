الطب البيطرى بالقليوبية: تحصين 140 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

القليوبية نيفين طه

قالت الدكتورة أمل العسيلى وكيل مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، أنه تم تحصين 372 140 ألف رأس ماشية بنطاق المحافظة إلى الآن، وذلك فى إطار الحملة القومية الأولى للتحصين والتوعية ضد مرض الحمى القلاعية، لتحصين المواشى، كما أنه تم تسجيل وترقيم 25 ألف حيوان بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارات المختصة بديوان عام المديرية.

وأشارت الدكتورة أمل العسيلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه جرى الكشف عن 52 ألف و643 ذبيحة بمجازر الحيوانات بالمحافظة قبل وبعد الذبيح، وجرى التصريح بما هو صالحا للاستهلاك الآدمى.

وأضافت العسيلى إلى إجراء زيارات ميدانية للقرى للتوعية الإرشادية عن أهمية التسجيل والترقيم والتحصين بالحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتم من خلالها عقد 210 ندوات و1870 لقاء إرشاديا شارك فيها 312 لجنة تحصين، مشيرًا إلى أن المديرية تواصل جهودها للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها وتحقيق أهداف الحملة.

وتابعت وكيل مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، قائلة: "المحافظة تحت السيطرة"، موضحة أنه يتم ترقيم الحيوانات التى لا تحمل بطاقة بيطرية حتى نكون على استعداد لمواجهة أى مرض، مضيفة أنه سيتم تنظيم حملة تحصين جديدة ضد الحمى القلاعية أول الشهر المقبل.