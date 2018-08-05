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"الزراعة": طرح أضاحى العيد بعد حصر أعداد رؤوس الماشية بقطاعات الوزارة

الأحد، 05 أغسطس 2018 04:00 ص
"الزراعة": طرح أضاحى العيد بعد حصر أعداد رؤوس الماشية بقطاعات الوزارة عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع  الإنتاج، وجمعية الإصلاح الزراعى والقطاعات الأخرى، طرح أضاحى العيد الأسبوع الجارى، وذلك بعد الانتهاء من الخريطة التفصيلية، الموضح بها أعداد الرؤوس والكميات المتاحة، بكل محافظة، والأسعار التى سيتم البيع بها للمواطنين، وذلك من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، ومديريات الإصلاح الزراعى، ومحطات البحوث المختلفة، والتى سيعتمدها الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة  واستصلاح الأراضى لبدء الطرح.

 ومن خلال الخريطة  التفصيلية، تم مراعاة توزيع كل الكميات المتاحة بالمحافظات المختلفة، طبقاً للكميات المتوافرة والكثافة السكانية بكل محافظة، كذلك توحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، ومراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 وقال الدكتور عبدالكريم زيادة، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة،  فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، إنه تم حصر عدد العجول والخراف التى سيتم طرحها على المواطنين فى عيد الأضحى المبارك، مؤكدا زيادة  الكميات المطروحة من قبل وزارة الزراعة من "خراف وعجول بقرى وجاموسى"،  لزيادة المعروض وتوفير اللحوم البلدية للمواطنين خلال العيد، بالإضافة الى زيادة  المعروض من السلع الغذائية بمنافذ وزارة الزراعة.


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وزارة الزراعة

اضاحى العيد

قطاع الانتاج

طرح خراف العيد




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