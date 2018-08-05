video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 07:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يبحث مع وفد روسى تطوير التعاون فى مجال السكة الحديد

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:25 م
الرئيس السيسي يبحث مع وفد روسى تطوير التعاون فى مجال السكة الحديد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وفداً روسياً
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، وفداً روسياً برئاسة جيورجى كالامانوف نائب أول وزير التجارة والصناعة الروسي، وعضوية رئيس وممثلى شركة "ترانس ماش هولدينج" المتخصصة فى تصنيع قاطرات وعربات السكك الحديدية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
 
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالوفد الروسى، مشيداً بتنامى علاقات مصر الاستراتيجية مع روسيا، وما شهدته من طفرة على مختلف المستويات، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة تعزيز تلك العلاقات وتطويرها على جميع الأصعدة وخاصة الصعيدين التجارى والصناعى.
 
كما نوه الرئيس إلى التعاون المصرى الروسى فى مجال السكك الحديدية، معرباً عن حرص مصر على الحصول على أفضل العروض لتوريد العربات الجديدة لسكك حديد مصر بأفضل الشروط المالية والتعاقدية، بما فى ذلك توطين الصناعة ونقل الخبرات وفق ما تحرص عليه مصر في كافة تعاقداتها، وذلك فى إطار خطط الدولة لإنشاء 2000 كم من خطوط السكة الحديد، وما تشمله من محطات ركاب ومحطات تحكم، وفقاً لأفضل المعايير المتبعة عالمياً، وبما يعزز جهود مصر لتحسين مستوى خدمة السكك الحديدية المقدمة للمواطنين.
 
وأضاف المتحدث الرسمى، أن نائب وزير التجارة والصناعة الروسى، أعرب خلال الاجتماع عن تقدير بلاده لعلاقاتها التاريخية مع مصر وتطلعها إلى دفع أطر التعاون المشترك فى شتى المجالات خاصة الصناعية.
 
كما أكد المسئول الروسى وأعضاء الوفد المرافقين له الحرص على التعاون مع مصر فى مجال السكك الحديدية ووضع كافة الإمكانيات لدعم الخطة المصرية لتطوير مرفق السكك الحديدية ورفع مستوى كفاءته، وذلك فى إطار المشروعات الكبرى بين الجانبين بما فى ذلك المنطقة الصناعية الروسية الجارى إنشاؤها في منطقة محور قناة السويس، فضلاً عن إمكانية أن تصبح مصر بوابة للتعاون مع إفريقيا فى مجال النقل بالسكك الحديدية، لاسيما فى ضوء المبادرة المصرية لربط الدول الإفريقية بخطوط للسكك الحديدية بما يحقق التكامل الاقتصادى بين دول القارة.
 
unnamed
جانب من اللقاء

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسي لوزير خارجية إيطاليا: مهتمون بكشف ملابسات مقتل "ريجينى"

الرئاسة: السيسي أكد لوزير خارجية إيطاليا دعم مصر للجيوش الوطنية وإرادة الشعوب

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وفد روسي

السكة الحديد




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة