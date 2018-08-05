video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 02:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الإيرانية: سنخرج من سوريا حال استقرار نسبى للأوضاع

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:00 ص
الخارجية الإيرانية: سنخرج من سوريا حال استقرار نسبى للأوضاع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أكدت الخارجية الإيرانية أن التواجد الإيرانى فى سوريا جاء بناء على طلب الحكومة السورية، وسينتهى إذا شعرت طهران باستقرار نسبى هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمى، فى تصريحات نشرتها مع وكالة "بانا" الإيرانية، أمس السبت، "دخولنا إلى سوريا جاء بناء" على طلب الحكومة السورية، وسنخرج منها فى حال شعرنا باستقرار نسبى هناك".

وأضاف: "وجودنا فى سوريا لم يكن بطلب من دولة ثالثة كى نخرج بطلب من تلك الدولة، نحن قادرون على تحديد مصالحنا الوطنية بشكل جيد ونتخذ خطواتنا بناء على تلك المصالح، تماما كروسيا التى تتبع مصالحها القومية فى العالم".

وتابع: "لدينا أهداف مشتركة مع روسيا كالتعاون فى محاربة الإرهاب ولروسيا كذلك فى سوريا قوات عسكرية نتعاون معها بشكل جيد وبناء".

واستطرد قائلا: "أجرينا مباحثات جيدة مع كل من روسيا وتركيا وسنستمر بالتعاون مادام ذلك ضروريا".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عودة المئات من أهالى الرستن وتلبيسة إلى منازلهم وسط سوريا

رغم الخلاف.. روسيا تسعى للحصول على مساعدة أمريكا فى إعادة إعمار سوريا

ايران

سوريا

اخبار ايران

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
​‏"البحوث الإسلامية" يطلق أكبر حملة توعوية لمواجهة الشائعات وتوعية المواطنين

​‏"البحوث الإسلامية" يطلق أكبر حملة توعوية لمواجهة الشائعات وتوعية المواطنين

تعرف على "مهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى المتورط فى محاولة اغتيال "حفتر"

تعرف على "مهدى الحاراتى" تاجر الموت القطرى المتورط فى محاولة اغتيال "حفتر"

بعد توتر الأجواء فى سانتياجو برنابيو.. هل اتخذ محمد صلاح القرار الصحيح برفض ريال مدريد؟.. ضغوط جماهير الملكى.. استقالة زين الدين زيدان.. السير على خطى أساطير ليفربول.. وحب جماهير الريدز..عوامل تدعم قرار الفرعون

بعد توتر الأجواء فى سانتياجو برنابيو.. هل اتخذ محمد صلاح القرار الصحيح برفض ريال مدريد؟.. ضغوط جماهير الملكى.. استقالة زين الدين زيدان.. السير على خطى أساطير ليفربول.. وحب جماهير الريدز..عوامل تدعم قرار الفرعون

تخيل.. عائلة من الثعالب تعيش داخل مقر فيس بوك بكاليفورنيا

تخيل.. عائلة من الثعالب تعيش داخل مقر فيس بوك بكاليفورنيا

فيديو.. حارس وفاق سطيف يحرم الشحات من هدف خرافى مع العين

فيديو.. حارس وفاق سطيف يحرم الشحات من هدف خرافى مع العين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة