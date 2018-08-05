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الحكومة تقترض 16.7 مليار جنيه من البنوك اليوم

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:00 ص
الحكومة تقترض 16.7 مليار جنيه من البنوك اليوم عملات
كتب - أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.7 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.2 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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البنك المركزى المصرى

طارق عامر

وزارة المالية

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